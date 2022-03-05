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YouTube-канал WarGonzo разместил снятое от первого лица видео работы гранатометчика ДНР во время боя в Волновахе

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YouTube-канал WarGonzo разместил снятое от первого лица видео работы гранатометчика ДНР во время боя в Волновахе
Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

YouTube-канал WarGonzo опубликовал видео работы гранатометчика ДНР в Волновахе. Ролик снят от первого лица во время боя на территории города.

«ОРБ “Спарта” ведет тяжелые уличные бои в Волновахе с боевиками из нацбата “Донбасс” (запрещенная в России организация — АН). Гранатометчикам подразделения приходится практически на каждой улице уничтожать пулеметные точки и снайперские позиции противника», — говорится в описании выложенного видео.

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