YouTube-канал WarGonzo разместил снятое от первого лица видео работы гранатометчика ДНР во время боя в Волновахе

Аргументы Недели → В мире 13+

5 марта 2022, 08:33

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

YouTube-канал WarGonzo опубликовал видео работы гранатометчика ДНР в Волновахе. Ролик снят от первого лица во время боя на территории города.

«ОРБ “Спарта” ведет тяжелые уличные бои в Волновахе с боевиками из нацбата “Донбасс” (запрещенная в России организация — АН). Гранатометчикам подразделения приходится практически на каждой улице уничтожать пулеметные точки и снайперские позиции противника», — говорится в описании выложенного видео.

Как сообщалось ранее сегодня, депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский переехал в Польшу и находится в посольстве США в Варшаве.