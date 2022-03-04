ДНР: ВСУ ударили из «Точки-У» по штабу спецотряда «Азова» в Мариуполе

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4 марта 2022, 11:01 Источник: РИА Новости

Украинские военные нанесли удар из ракетного комплекса "Точка-У" по штабу спецотряда "Азов" в Мариуполе. В результате более 20 националистов уничтожены. Эту информацию в пятницу, 4 марта, сообщили представители Народной милиции признанной Россией Донецкой народной республики (ДНР).

Причиной удара по штабу противоречия между командованием ВСУ и националистических подразделений. Так группа "Азов" отказалась подчиняться и согласовывать действия с командованием армии Украины.

Ранее в результате столкновения между военнослужащими ВСУ и батальоном "Азов" был тяжело ранен командующий ОТГ "Восток" генерал-лейтенант Юрий Содоль. По машине Содоля открыли огонь на одном из украинских блокпостов. Генерал был экстренно эвакуирован из Мариуполя на вертолете.

3 марта официальный представитель ведомства Эдуард Басурин сообщил, что подразделения Вооруженных сил Донецкой народной республики сузили кольцо окружения города Мариуполь.

Басурин рассказал, что народная милиция ДНР может нанести точечные удары по позициям ВСУ в Мариуполе. Он отметил, что необходимо подождать несколько дней и посмотреть, как будет развиваться ситуация.

По словам Басурина, если ВСУ не пойдут на это, то с есть возможность нанесения точечных ударов, чтобы гражданское население не страдало и тем самым деморализовать противника внутри этого концлагеря, чтобы они сами начали сдаваться.

Мариуполь - крупнейший город в Донецкой области на берегу Азовского моря в устье рек Кальмиус и Кальчик.