Минобороны РФ: подразделения армии ДНР сузили кольцо окружения Мариуполя

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3 марта 2022, 10:24 Источник: ТАСС

фото: vk.com/dnr_online_su

Подразделения Вооруженных сил Донецкой народной республики (ДНР) сузили кольцо окружения города Мариуполь. Обновленную информацию о спецоперации на Украине, которую с 24 февраля проводят Вооруженные силы РФ в защиту ДНР и ЛНР, предоставляет Минобороны России.

По данным российского оборонного ведомства, войска Луганской народной республики (ЛНР) за сутки продвинулись на четыре километра и вышли к северной окраине Северодонецка.

Народная милиция ДНР может нанести точечные удары по позициям Вооруженных сил Украины в Мариуполе, заявил в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель ведомства Эдуард Басурин.

Он отметил, что необходимо подождать несколько дней и посмотреть, как будет развиваться ситуация.

По словам Басурина, если ВСУ не пойдут на это, то спецоперация показала: есть возможность нанесения точечных ударов, чтобы гражданское население не страдало и тем самым деморализовать противника внутри этого концлагеря, чтобы они сами начали сдаваться.

Минобороны России 2 марта сообщило о взятии Мариуполя в кольцо, а ВС ДНР взяли под контроль населенные пункты Бердянское, Приазовское, Приморское и Шевченко.

Мариуполь - крупнейший город в Донецкой области на берегу Азовского моря в устье рек Кальмиус и Кальчик.