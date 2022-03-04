Война и санкции вызвали миграцию из России и Украины в Европу

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4 марта 2022, 10:42

Украинский кризис спровоцировал мощную волну беженцев. На Запад уезжают не только украинцы, но и жители других восточноевропейских стран. Только за неделю Незалежную покинул один миллион человек. По прогнозам западных экспертов, Европа будет вынуждена принять не менее 4-7 миллионов беженцев.



Для ЕС это означает дополнительные расходы на содержание иностранцев. При этом многие люди смогут найти работу и восполнить дефицит кадров на европейских предприятиях. В первую очередь украинцы бегут в Венгрию, Молдавию и Словакию. Часть беженцев переехала в Россию.



Переезд украинцев может вызвать гуманитарный кризис в стране. Для поддержки населения потребуется около 2 миллиардов долларов, прогнозируют в ООН. ЕС уже неоднократно сталкивался потоками беженцев. Пострадавшая от пандемии экономика ЕС не готова к новым вызовам. Денежная помощь Украине может негативно отразиться на внутреннем долге самой Европы.



Из России также начался отток рабочей силы, правда, по другим причинам. Гастарбайтеры не могут перевести зарплаты своим семьям. Падение курса рубля меняет настроения рабочих из-за рубежа. Многие не уверены в завтрашнем дне. При этом потребность в рабочих кадрах в России сохраняется. Специалисты нужны на стройках, в аграрном секторе, в сфере услуг.