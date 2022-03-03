Пресс-секретарь Белого дома Псаки сообщила, что создание бесполетной зоны над Украиной может привести к конфликту с РФ

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3 марта 2022, 22:59

Джен Псаки, фото:Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos/ globallookpress.com

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что введение бесполетной зоны над Украиной повлекло бы за собой конфликт между Соединёнными Штатами и Россией. По ее словам, Вашингтон старается этого избежать.

«Обеспечение бесполетной зоны потребовало бы, в сущности, чтобы США сбивали российские самолеты, что спровоцировало бы начало прямого вооруженного конфликта с Россией»,- высказала она.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины обратилась в ООН и другие международные организации с просьбой о создании бесполетной зоны над страной в связи со спецоперацией России. В парламенте отметили, что это позволило бы защитить гражданское население, объекты мирового культурного наследия и критическую инфраструктуру.

Администрация США говорила, что создание бесполетной зоны над Украиной было бы правильным решением, но для ее обеспечения потребовалось бы развертывание американских вооруженных сил, а это может привести к военной конфронтации с Россией.