Зеленский попросил Путина сесть за стол переговоров, чтобы обсудить Донбасс

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3 марта 2022, 21:52 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото: Volodymyr Zelensky/globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить с российским лидером Владимиром Путиным все вопросы, в том числе проблемы Донецкой и Луганской народных республик.

«Я готов обсудить все вопросы, я знаю их глубоко, все те места, о которых мы говорим: про Украину, про проблематику русского языка - я ее не вижу – о Донбассе оккупированном или не оккупированном, о статусе Донбасса, о ДНР и ЛНР, о том, что происходит… Я знаю, где найти эти точки, чтобы не воевать»,- высказал он в беседе с западными СМИ.

Зеленский призвал не разговаривать с Украиной как со страной другого сорта. Он попросил Путина сесть за стол переговоров, напомнив, что является соседом.

«Сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Только не на 30 метров, как с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем – я ж сосед! … Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори»,- добавил политик.

Ранее представители украинской и российской делегаций анонсировали третий раунд переговоров. Договоренности достигнутые 3 марта будут реализованы в ближайшие дни.