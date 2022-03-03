Депутат Слуцкий заявил, что достигнутые между Россией и Украиной договоренности будут реализованы в ближайшие дни

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3 марта 2022, 21:38 Источник: РИА Новости

делегации на переговорах, Belta news agency/XinHua/globallookpress.com

Глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий сообщил, что для реализации договорённостей между Россией и Украиной предстоит третий раунд переговоров в ближайшие дни.

Слуцкий отметил, что достигнутые Россией и Украиной договорённости будут закреплены в ближайшее время на высшем уровне. По его словам, тянуть с этим процессом нельзя. О каких именно договоренностях идет речь депутат уточнять не стал.

«Тянуть с реализацией тех договорённостей, которые достигнуты и будут закреплены на высшем уровне в самые ближайшие дни или может быть даже часы, которые будут достигнуты в ходе следующего раунда переговоров, тянуть ни в коем случае не следует. Ответственность чрезвычайно высока»,- пояснил он.

Политик добавил, что некоторые договорённости нужно будет закреплять, затем проводить процедуру национальной ратификации, потребуются парламентские усилия.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина договорились о временном прекращении огня в зонах, где будут организованы гуманитарные коридоры.