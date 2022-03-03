Глава МИД Кулеба: Украина не уступит на переговорах с РФ в вопросах территориальной целостности

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3 марта 2022, 18:56

Дмитрий Кулеба, фото: Hennadii Minchenkoukrinform/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не уступит на переговорах с Россией, которые проходят 3 марта в Брестской области, в вопросах своей территориальной целостности.

Кулеба пояснил, что украинская делегация будет обсуждать создание гуманитарных коридоров, прекращение огня и возвращение ситуации к началу «российской агрессии с точки зрения присутствия оккупационных сил». При этом дипломат отметил, что сейчас рано прогнозировать результаты переговоров с учетом тех позиций РФ, которые были озвучены.

«Пожелаем нашим переговорщикам успеха. Если Россия подойдет к этим переговорам, что называется, добросовестно, то можно будет находить какие-то развязки»,- резюмировал министр.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия до конца доведет демилитаризацию на Украине даже при достижении мирных договоренностей.