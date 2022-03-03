Лавров: Россия готова к переговорам с Украиной, но доведет спецоперацию до конца

Аргументы Недели → Политика 13+

3 марта 2022, 14:05

МИД России, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Россия готова к переговорам с Украиной, но специальную военную операцию на ее территории будет продолжать и доведет до конца. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг заявил, что Россия до конца доведет демилитаризацию на Украине даже при достижении мирных договоренностей.

Как объяснил глава МИД РФ на пресс-конференции, Россия готова разговаривать, но продолжит спецоперацию, так как не может позволить себе сохранить на Украине инфраструктуру, которая угрожает российской безопасности. "Демилитаризация будет доведена до конца в смысле уничтожения угрожающей нам инфраструктуры и вооружений", - пояснил Сергей Лавров. "Даже если мы подпишем мирную договоренность, она обязательно должна будет такой пункт включать", - отметил глава российской дипломатии.

Лавров призвал не делать преждевременных оценок относительно спецоперации России на Украине.

Второй раунд переговоров российской и украинской делегаций по ситуации на Украине начнется в четверг примерно в 15 часов в том месте, где было условлено, на территории Брестской области Белоруссии.