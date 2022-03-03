Мединский: ждем украинскую делегацию, второй раунд переговоров России с Украиной начнется в 15 часов

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3 марта 2022, 13:50 Источник: Интерфакс

В. Мединский, фото: Ekaterina Tsvetkova, globallookpress.com

Второй раунд переговоров российской и украинской делегаций по ситуации на Украине начнется в четверг примерно в 15 часов в том месте, где было условлено, на территории Брестской области Белоруссии.

Руководитель делегации РФ Владимир Мединский рассказал, что утром украинская делегация не приехала на переговоры, как договаривались. Мединский сказал, что переговоры состоятся: "Мы сейчас в контакте с украинской стороной, там же, где и были запланированы, на территории Брестской области Белоруссии". По его словам, российская делегация спокойно абсолютно ждет к 15 часам. Как он думает, в 15 переговоры начнутся. Как сказал Мединский, сообщения о переносе переговоров из Брестской области в другое место не соответствуют действительности.

Глава делегации сообщил, что Россия намерена обсудить с украинскими представителями военно-технический, гуманитарный и политический аспекты.

Переговоры российской и украинской делегаций по ситуации на Украине действительно будут, но место другое, член украинской переговорной делегации, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия написал в Facebook.

Первый раунд переговоров прошел 28 февраля.