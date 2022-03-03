Минэнерго Украины временно запретило экспорт газа

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3 марта 2022, 18:32

плита, фото: pexels.com

Исполняющий обязанности генерального директора «Укртрансгаза» - Оператора подземных газохранилищ Украины Сергей Перелома сообщил, что Министерство энергетики страны временно запретило экспорт голубого топлива со своей территории.

Перелома написал в Facebook, что Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ с таможенной территории государства. По его словам, речь идет о голубом топливе, хранящемся в подземных газохранилищах в режиме «таможенный склад». Он добавил, что ограничения введены приказом ведомства 3 марта в связи с проведением военной спецоперации России на Украине.

Ранее сообщалось, что поставка газа через территорию Польши в ФРГ прекращена. Поток по газопроводу «Ямал-Европа» остановился утром в четверг.