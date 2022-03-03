В Германии остановлена прокачка газа

Аргументы Недели → В мире 13+

3 марта 2022, 16:37

Прокачка, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press

Поставка голубого топлива через территорию Польши в ФРГ прекращена. Поток по газопроводу «Ямал-Европа» остановился утром в четверг, 3 марта, хотя мощности были забронированы на весь день со стороны «Газпрома». Информацию сообщает ТАСС со ссылкой на данные газотранспортного оператора Gascade.

Отмечается, что поставка газа по трубе в прямом направлении прекратилась ровно в 09:00 по мск. На ночном аукционе российский газовый гигант забронировал мощности на весь день.

Отметим, в Европе газ стоит порядка $2300 за тысячу кубометров. При этом, повышение цены апрельских фьючерсов к закрытию торгов предыдущего дня оказалось равно почти 20%.

Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что решение ФРГ остановить сертификацию "Северного потока – 2" нанесет необратимый ущерб российско-германским отношениям.