Минобороны РФ: радикалы в составе ВСУ могут устроить гуманитарную катастрофу в Киеве, Мариуполе, Харькове и Сумах

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3 марта 2022, 14:46

Войска группы Z, AvakovArsen/twitter.com/ Global Look Press

Оказывающие сопротивление украинские вооруженные формирования своими действиями могут организовать гуманитарную катастрофу в осажденных российскими и республиканскими войсками Мариуполе, Харькове, Киеве, Сумах и ряде иных городов. Такое заявление сделал сегодня, 3 марта, сделал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев во время заседания.

«Уже назревшая гуманитарная катастрофа в Мариуполе − в городе с полумиллионным населением, и назревающая гуманитарная катастрофа в городах: Киеве, Харькове, в Сумах и ряде других населенных пунктов», − отметил в своем заявлении представитель Минобороны.

Отмечается, что радикально настроенные группировки вооруженных формирований Украины препятствуют эвакуации населения из этих городов, исключая возможность гуманитарных коридоров.

Ранее в оккупированном Мариуполе неонацисты Киева задержали 60 мирных жителей, которые двигались к гуманитарному коридору. Экстремисты поместили гражданских лиц в здание школы и заминировали его.

Ранее поступило сообщение о быстром продвижении войск ВС РФ и Росгвардии на южном направлении, которые уже идут на Одессу. Информация получена от военнослужащего, участвующего в боях на юге в составе «Крымской» группировки.