Поступило сообщение о быстром продвижении войск ВС РФ и Росгвардии на южном направлении, которые уже идут на Одессу

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3 марта 2022, 14:33 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

В сети появилась информация от военнослужащего, участвующего в боях на юге в составе «Крымской» группировки. Его информация несколько сбивчивая, но вполне ясная. Он не указывает точно мест ведения боёв, но, это и понятно, такие вещи военным запрещены. В дополнение к его словам стоит сказать, - из местных источников известно, что через Крым в направлении украинской границы движутся крупные силы Росгвардии.

Сообщение от российского военнослужащего (судя по всему - росгвардейца, ред.) даём в виде цитаты: «Работа на южном направлении, нормально. Без 200-тых. Практически всё побережье зачистили. Сегодня на Одессу идём. В месте части Росгвардии из Лабинска, Армавира, Краснодара. Примерно 1500 штыков из чеченского спецназа, которые скоро пополнятся до ещё 2000 бойцов все вежливые. Нациков по полной в расход пускаем. Морпехи окружают населённый пункт в которых заходит Росгвардия. Чеченский спецназ зачищает населённые пункты. Пленных много. Автозаки сутками курсируют. Тех, кто сами сдаются грузят по автобусам и в фильтрационный отстой, до конца военных действий, затем отпустят по домам. Тех, кто сопротивляется - ждёт суд. Нациков сразу в расход без разбора. Команда в плен не брать. Российские симки тут не работают.

Свежая информация такова: Харьков вроде бы как взят, в Киев вошёл чеченский спецназ идёт зачистка. Под Донбассом группировка окружена, дали 5 часов на принятие решения на сдачу, к котлу уже подвезены ТОС-1А «Солнцепёк» новые дальнобойные ракеты позволят «выжигать целые гектары на расстоянии до 15 километров. Через 5 часов, кто не сдался, будут уничтожены (Скорее всего имеется ввиду котёл, в который попали нацисты и ВСУ под Волновахой - ред.).

Танковые колонны стрелами стремительно идут на Запад, не задерживаясь возле городов. Уничтожены залпами, две, построенные «партнёрами» военные базы, строились 8 лет. Сколько на них погибло, и уничтожено, иностранные источники умалчивают, но не мало. Ни одна колонна из Польши с вооружением не сможет зайти, через 500 метров - максимум 3 км, может быть мгновенно уничтожена. Настрой очень серьёзный. Воздушное пространство над Украиной закрыто и полностью контролируется».

От редакции добавим, что в Крыму наблюдается передвижение большого количества войск (вместе с боевой техникой). Похоже в боевые действия скоро будут введены свежие силы ВС РФ и Росгвардии.

В своём выступлении перед гражданами РФ Владимир Путин не зря упоминал о Новороссии, это те земли, которые в 18-м веке Российская империя отвоевала у Оттоманской Порты. Украине они достались по воле большевиков / коммунистов во главе с Ульяновым/Лениным вопреки исторической и фактической справедливости. Новороссия не может принадлежать Украине. Здесь каждый город и каждое село создавались русскими и заселялись русскими в 18-том и второй половине 19-го века. Это население уже в советские времена подверглось жесткой украинизации. А в последнее время на эти территории было переселено большой количество униатов из западной Украины, которых необходимо отправить восвояси.