Российские войска демонстрируют высокий уровень военного искусства, 79 ОДШБр ВСУ может уже завтра оказаться в котле

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2 марта 2022, 20:58 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Войска ЛНР продвинулись более чем на 75 км с начала наступления и освободили населённые пункты Старобельск и Сватово, ближе к вечеру к ним добавились Красный Лиман, Торское, Варваровка, Бровеньки, Кременная. От Сватово до административной границы с Харьковской областью осталось около 18 км. А от Красного Лимана (город находится сейчас в ДНР) до границы Донецкой республики около 22 км. Кстати, отдельная 79 десантно-штурмовая бригада (ОДШБр) ВСУ может в ближайшее время попасть в котёл. Она нависает над станицей Луганская с севера и левым флангом упирается в границу с Россией. Прорывом в направлении на харьковскую область войска ЛНР практически совершили обход правого фланга этого украинского соединения, осталось захлопнуть крышку гроба сверху.

Данные о положении на передовой получены от Минобороны РФ и из других источников. В Харькове идут уличные бои средней интенсивности, российские войска делают всё, чтобы минимизировать угрозу местному населению. Оставлен гуманитарный коридор для выхода из города гражданских через Люботин. Частью сил харьковская группировка ВС РФ обошла столицу области и уже миновала город Балаклея, известный наличием военных складов ВСУ в его пригородах, и приблизилась к городу Изюм. Ещё чуть-чуть и эти силы нависнут с севера и северо-запада над всей донбасской группировкой ВСУ. Будет ли командование ВС РФ устраивать котёл основной и самой боеспособной части Вооружённых сил Украины непонятно. Просто, на такие мероприятия, как окружение крупных сил противника нужны свои более крупные. И до конца ликвидации котла эти силы будут прикованы к одному району боевых действий, что значительно уменьшит общий темп наступления.

На Юге: войскам ДНР удалось овладеть населенными пунктами Приморское, Приазовское, Шевченко и Бердянское, подразделения ВСУ попали в котёл в районе города Волноваха. Мариуполь также полностью блокирован. Здесь в котле оказались нацисты из батальона «Азов». Сообщают о перестрелке на северных окраинах города. Украинские вояки оборудовали позиции в административных и жилых домах, а технику и орудия разместили во дворах, около школ и детских садов, по сути - они прикрываются местными жителями, как живым щитом. Штурм города похоже состоится. К нему готовятся части войск ВС РФ и ДНР. Впрочем, оставлен гуманитарный коридор, для выхода из города гражданских лиц, в направлении на Широкино. Минобороны сообщило, что бойцы нацистского батальона «Азов» в ночное время заминировали производственные цеха завода «Азовсталь». Они минируют и другие объекты в городе.

Также, на юге российские войска освободили населенные пункты Попово, Новогоровка, Новомихайловка, Любимовка, Запорожской области. Часть сил «Крымской» группировки ВС РФ пройдя Токмак и Васильевку двигается в обход Запорожья в северо-восточном направлении. Всё же, судя по этому движению и маневрам «Харьковской» группировки, украм готовят котёл в Донбассе.

Другая часть сил «Крымской» группировки развивает наступление в двух направлениях: на Кривой Рог и в обход Николаева на запад. Но, также есть сведения, что в Николаеве идут бои. Сообщается о движении второго эшелона российских войск на передовую в этом районе боевых действий. Херсон уже остался в глубоком тылу наших войск.

В некоторых городах распропагандированные через украинские телевидение и интернет молодчики, которых украинские пропагандисты заверили, что россияне не стреляют в безоружных, устроили массовые беспорядки, назвав его гражданским протестом. Наверно российскому командованию стоит озаботиться над тем, чтобы полностью отключить украинские: телевидение, интернет и сотовую связь хотя бы в занятых войсками ВС РФ районах и избавить себя от лишних хлопот.

Вокруг Киева идёт перегруппировка сил и средств ВС РФ, оставлен гуманитарный коридор для выходя гражданских, через Васильков. По технологическим объектам Службы безопасности Украины и 72-го главного центра психологических операций, расположенным в украинской столице нанесен удар высокоточным оружием.

Информация о событиях в Сумской и Черниговской областях требует уточнения. Судя по всему, там активных боевых действий нет.

По имеющимся у МО РФ данным, в Харькове украинские власти насильно удерживают большую группу индийских студентов, которые желают покинуть украинскую территорию и выехать в российский Белгород. По существу - они заложники. Украинские власти предлагают им выехать, минуя районы боевых действий, через Польшу. ВС РФ готовы оказать этим студентам помощь в эвакуации домой с территории России своими военно-транспортными самолетами или самолетами Индии, как это предложила сделать индийская сторона.



Конашенков заявил: «Вчера в районе населенного пункта Бародянка, западнее Киева, подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены 3, так называемых, «джихад-мобиля», начиненных взрывчаткой большой мощности. Два вблизи населенного пункта Бародянка и один в районе населенного пункта Макаров на Житомирском шоссе. Террористы направляли автомобили на боевые порядки российских подразделений. Один из боевиков выпрыгнул из машины. Огнем российского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) и крупнокалиберного пулемета «джихад-мобили» и боевики были уничтожены».

Он также сообщил: «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Всего за время операции поражено 1533 объекта, среди них: 54 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 52 радиолокационная станция.

Кроме того, уничтожено 47 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе, 484 танка и других боевых бронированных машин, 63 реактивных системы залпового огня, 217 орудий полевой артиллерии и минометов, 336 единиц специальной военной автомобильной техники, 47 беспилотных летательных аппаратов».

По данным Минобороны РФ украинские националистические батальоны и силы ВСУ потеряли в боях более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. В плену оказались 572 украинских бойца.

Игорь Конашенков озвучил потери российских войск: «К сожалению, среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, имеются потери.

498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга. Семьям погибших оказывается вся возможная помощь. 1597 наших товарищей получили ранения». Обычно потери наступающей стороны превосходят потери обороняющихся. Обратные пропорции свидетельствуют о высоком уровне военного искусства российских войск.

Представитель минобороны озвучил примеры подвигов российский военных: «Экипаж одного из российских танков под командованием старшего сержанта Нимченко, находясь на передовом рубеже, в течение 40 минут метким огнем уничтожил 9 единиц бронетехники (6 танков и 3 БТР-80), а также более 90 националистов. Другой танковый экипаж под командованием командира танковой роты старшего лейтенанта Старостина, отражая атаку со значительно превосходящими силами противника, уничтожил 8 единиц бронетехники (БТР-80) и более 100 националистов, не допустив их прорыва к переправе.

В ходе боя российский танк был атакован американским ПТУР «Джавелин». Экипаж получил контузию, однако из боя не вышел. Убедившись в исправности техники, метким огнем были уничтожены еще 2 танка противника».