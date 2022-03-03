Соединенные Штаты снабдили Украину сотнями ракет Stinger

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3 марта 2022, 13:50

Stinger, Philipp Schulze/ dpa

Администрация Соединенных Штатов Америки передала на Украину более 200 переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger. Информацию сообщает ТАСС со ссылкой на иностранные источники.

Журналисты напомнили, что 28 февраля на Украину уже доставили 200 ПЗРК, противотанковые ракетные комплексы Javelin и боеприпасы.

Подключилась к общей торговле смертью и Германия. На Украину уже доставлены из ФРГ 500 ракет Stinger и 1000 противотанковых гранатометов Panzerfaust.

Ранее сегодня стало известно, об обещании Берлина снабдить украинских военных 2700 переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) «Стрела-2» советского производства.

В МИД России отметили, что Запад не прекращает активную накачку вооружением и снаряжением Украины, поддерживая преступный киевский режим.