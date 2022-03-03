В МИД России констатировали: Запад продолжает накачивать Украину вооружением

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3 марта 2022, 12:20

Сергей Рябков, МИД РФ, MFA Russia/ Globallookpress.com

Запад не прекращает активную накачку вооружением и снаряжением Украины, поддерживая преступный киевский режим. Такое заявление сделал сегодня, 3 марта, заместитель главы МИД России Сергей Рябков в интервью телеканалу РБК.

«То, что мы видим в последние дни, с точки зрения безудержной, если не сказать безумной накачки режима в Киеве вооружениями, снаряжением, средствами связи, это отражение того, что политики на Западе перешли в алгоритм действий «все средства хороши», уверен представитель внешнеполитического ведомства.

Спецоперация по принуждению Киева к миру, по мнению Рябкова, выполнит свои задачи в полной мере. Осторожный оптимизм он проявил и по поводу перспективности переговоров с Украиной в Белоруссии.

Ранее сегодня стало известно, что российские войска продолжают освобождать украинскую территорию от вооруженных украинских экстремистов. В четверг, 3 марта, противник из Балаклеи Харьковской области выбит, группировки экстремистов в погонах полностью убраны из пригорода районного центра.