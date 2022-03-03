Минобороны РФ: российские войска выбили украинских радикалов из Балаклеи под Харьковом

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3 марта 2022, 11:40

Войска группы Z, AvakovArsen/twitter.com/ Global Look Press

Российские войска продолжают освобождать украинскую территорию от вооруженных украинских экстремистов. В четверг, 3 марта, противник из Балаклеи Харьковской области выбит, группировки экстремистов в погонах полностью убраны из пригорода районного центра.

Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Российской армией принимаются меры по обеспечению безопасности мирного населения Украины», − отметил военный.

Продолжается продвижение войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России по территории к административным границам республик. Российские войска успешно наступают: подразделения взяли под контроль Чистополье, Новополтавку, Жовтневое и таким образом выровняли передний край с подразделениями ДНР.

Ранее спикер ВС России отметил, что войска ЛНР при огневой поддержке российских Вооруженных Сил продолжила наступательные действия, продвинулись на 4 км и вышла на окраину Северодонецка. Силы ДНР сузили кольцо окружения города Мариуполь, а также освободили населенные пункты Виноградное, Сартана и Водяное.

Напомним, с 24 февраля по распоряжению президента России Владимира Путина проводится спецоперация на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Глава государства отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, зато входит демилитаризация и денацификация соседней страны.