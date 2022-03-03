Конашенков: высокоточным оружием выведен из строя радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве

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3 марта 2022, 10:35

Фото: Соцсети

Войска ЛНР при огневой поддержке российских Вооруженных Сил продолжила наступательные действия, продвинулись на 4 км и вышла на окраину Северодонецка. Силы ДНР сузили кольцо окружения города Мариуполь, а также освободили населенные пункты Виноградное, Сартака и Водяное. Об этих и других событиях специальной операции рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Конашенков заявил: «Вооруженные Силы Российской Федерации, продолжая успешные наступательные действия, взяли под контроль Чистополье, Новополтавка, Жовтневое (Запорожской области) и выровняли передний край с подразделениями Донецкой Народной Республики».

«Харьковской» группировкой ВС РФ освобожден от националистических батальонов город Балаклея (Харьковская область). В окрестностях этого населённого пункта расположен один из крупнейших военных арсеналов. Украины, о котором, похоже, можно уже говорить в прошедшем времени.

Конашенков пояснил: «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате нанесения удара высокоточным оружием большой дальности выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве, использовавшийся СБУ для психологических операций против России. Всего за время операции поражено 1612 объектов, среди них: 62 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 52 радиолокационных станций. Также, уничтожено 49 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе, 606 танков и других боевых бронированных машин, 67 реактивных систем залпового огня, 227 орудий полевой артиллерии и минометов, 405 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 53 беспилотных летательных аппарата».