В АТОР заявили, что ожидают наибольшее число поездок россиян в Италию в мае

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2 марта 2022, 18:44 Источник: ТАСС

собор Святого Петра, pixabay.com

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) вечером в среду, 2 марта, сообщили, что наибольшее количество поездок самостоятельных российских туристов в Италию ожидается в мае текущего года.

В АТОР отметили, ссылаясь на экспертов, что граждане РФ будут ездить на отдых в Италию на стыковочных рейсах с пересадкой в Стамбуле. "Пик таких поездок в краткосрочной перспективе придется на майские праздники", – говорится в сообщении.

Туроператоры, однако, затрудняются оценить потенциальный спрос на вышеуказанное направление, поскольку ранее Ростуризм рекомендовал компаниям остановить продажу туров в страны, которые ввели санкции по отношению к РФ – Италия в их числе.