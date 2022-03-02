Россияне вновь могут оформить туристическую визу в визовом центре Италии в России

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2 марта 2022, 15:57

Крыло, MFA Russia/ Globallookpress.com

Визовый центр Италии в Российской Федерации с 1 марта вновь открыл приём документов для оформления туристических виз жителям государства.

Журналисты ТАСС обнародовали сообщение дипломатического учреждения. «Сообщаем вам, что с 1 марта 2022 года возобновляется приём документов на оформление туристических виз в Италию. Приём документов осуществляется по предварительной записи», − значится в тексте.

Тем не менее, согласно данным ANSA, 27 февраля власти Италии закрыли для самолётов российских авиакомпаний воздушное пространство.

Ранее сегодня глава Ростуризма Зарина Догузова рекомендовала россиянам отказаться от посещения стран, которые ввели санкции в отношении России.