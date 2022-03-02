Глава Ростуризма рекомендует отказаться от посещения стран, которые ввели антироссийские санкции из-за рисков при возвращении

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2 марта 2022, 09:49 Источник: ТАСС

самолет, фото: pexels.com

Глава Ростуризма Зарина Догузова рекомендует россиянам отказаться от посещения стран, которые ввели санкции в отношении России. Об этом сообщает в среду, 2 марта, пресс-служба ведомства.

«В связи со сложившейся ситуацией Ростуризм настоятельно рекомендует всем гражданам России, которые отправляются за рубеж в туристические и деловые поездки, по возможности отказаться от посещения стран, которые ввели санкции и ограничения по отношению к России»,- отметила глава Ростуризма.

Догузова пояснила, что пребывание в этих странах может нести в себе риски своевременного и безопасного возвращения в Россию.

Также Ростуризм призывает туроператоров приостановить продажи путевок в страны, которые ввели антироссийские санкции, и в страны Карибского бассейна, путь к которым лежит через закрытое воздушное пространство Евросоюза и Канады. В ведомстве уточняют, что путешественникам, которые забронировали туры в не доступные для поездок страны, рекомендуется обратиться к туроператору для подбора альтернативного направления - Куба, Доминикана, Мексика и Венесуэла.

Сейчас для туров доступны Турция, Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Индия, Вьетнам и др.

Ранее Догузова уже говорила, что многие россияне сталкиваются со сложностями при возвращении на родину из-за ситуации на Украине.