Глава Ростуризма Догузова сообщила, что многие россияне сталкиваются со сложностями при возвращении на родину

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1 марта 2022, 10:37

глава Ростуризма Зарина Догузова, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Ростуризма Зарина Догузова утром во вторник, 1 марта, рассказала о ситуации с вывозом граждан Российской Федерации из-за границы на фоне сложившейся в последние дни вокруг Украины ситуации.

"Часть туристов уже выехала через третьи страны", - подчеркнула Зарина Догузова, однако добавила, что многие россияне еще сталкиваются со сложностями. По словам главы Ростуризма, наиболее проблемными точками сегодня являются Португалия (Мадейра), Болгария, Венгрия и Хорватия.

Догузова в беседе с RT заметила, что ключевым вопросом в настоящий момент является согласование гуманитарных рейсов с целым рядом стран мира для пролета в их воздушном пространстве.