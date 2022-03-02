США могут перехватить российские самолеты, если они войдут в воздушное пространство страны

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2 марта 2022, 18:38 Источник: РИА Новости

Самолет «Аэрофлота», Ilya Galakhov/globallook.com

После того как США закрыли небо для российских самолетов, при заходе в воздушное пространство страны авиалайнеры РФ могут быть перехвачены, а экипажи задержаны, говорится в сообщении Федеральной авиационной администрации, обнародованном в среду.

«Эксплуатируемые самолеты, указанные в инструкции, которые не подчинятся ей, могут быть перехвачены, их пилоты и другие члены экипажа задержаны и допрошены правоохранительными органами или сотрудниками безопасности», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Исключение может быть сделано для самолетов, выполняющих рейсы с гуманитарными или дипломатическими целями. Однако для этого придется получить специальное разрешение министерства транспорта США.

2 марта Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний. Это одна из санкционных мер, введенных против России из-за ее спецоперации в Украине. Аналогичное решение о закрытии неба уже приняли более 30 стран.