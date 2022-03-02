Чашу терпения Кремля переполнило намерение украинских националистов взорвать в Донбассе «грязную» атомную бомбу

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2 марта 2022, 18:03

По данным нашей разведки, в марте-апреле этого года украинские националисты должны были испытать на Донбассе «грязную» атомную бомбу. Из чернобыльского саркофага извлекли большое количество радиоактивного вещества. Им пытались оснастить пятисоткилограммовые боевые части ракет «Точка-У». Их дальность – 110–120 километров. Именно этими ракетами недавно была обстреляна не только нефтебаза в Донецке, но и наш аэродром в Миллерово Ростовской области.



До начала специальной военной операции на вооружении ВСУ было более 200 установок тактических ракет. Российский спецназ и авиация в первую очередь охотятся за ними. По расчётам конструкторов из днепропетровского КБ «Южное» и Павлоградского химического завода, ракеты украинского оперативно-тактического комплекса «Гром» должны лететь на 500–700 километров и доставать до Москвы.



Этот проект под названием «Борисфен» ещё с 1994 года стал известен российской военной разведке. Долгое время у Киева на него не было денег. Но в 2013 году он воплотился в оперативно-тактический комплекс «Гром». Утверждалось, что это высокоточное оружие нового поколения, способное нести малый ядерный заряд. Осенью 2016 года оно было успешно испытано на полигоне на юге Украины. Но на серийный выпуск ракет по-прежнему не хватало средств. Сами днепропетровцы обещали ВСУ выпустить лишь 5 комплексов «Гром». Но тут появились иностранные заказчики из Саудовской Аравии – Центр научных исследований и технологий имени короля Абдулазиза (KACST). В августе 2018 года мобильная пусковая установка с двумя ракетами типа «земля-земля» на шасси пятиосного грузового автомобиля высокой проходимости, разработанного для комплекса «Гром», была показана на параде в честь Дня независимости Украины. Спустя пять лет эта украинская ракета должна была быть оснащённой пятисоткилограммовым радиоактивным зарядом – «грязной» атомной бомбой.



Это и стало последней каплей, переполнившей нашу чашу терпения. Устроить второй Чернобыль на Красной площади – такое не привидится даже в самом страшном сне. Поэтому первым делом российские десантники взяли под охрану ЧАЭС с саркофагом. Охота за «Громом» продолжается.



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