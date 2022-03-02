На линии фронта у Мариуполя глава ДНР Пушилин вручил награды бойцам-освободителям

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2 марта 2022, 17:16

Денис Пушилин/ официальный сайт главы ДНР

Сегодня, 2 марта, глава ДНР Денис Пушилин побывал в освобожденном поселке Широкино на мариупольском направлении. Этот населенный пункт расположен на азовском побережье менее чем в 15 км от Мариуполя.

«Мы отошли, свои обязательства выполнили, а Украина, наоборот, зашла и сделала здесь одну из самых серьезных укреппозиций, из которых обстреливались наши населенные пункты. А теперь Широкино – ДНР, и в этом никто не сомневается», – цитирует ДАН слова руководителя республики.

Главнокомандующий наградил бойцов, освободивших Широкино. Также политик отдал дань памяти и возложил цветы к подножию монумента погибшим в Великой Отечественной войне.

Напомним, еще 25 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что до выхода войск ДНР и ЛНР на административные границы бывших Донецкой и Луганской областей остались считанные дни.