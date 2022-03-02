В Евросоюзе запретили поставлять России евро

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2 марта 2022, 16:37

Банкноты евро, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press

Европейский Союз распорядился прекратить продажу, поставку и экспорт банкнот евро в Россию. Также запрещается вкладывать европейскую единую валюту в проекты, где участвует Российский фонд прямых инвестиций. Нормативные акты обнародованы в «Официальном журнале ЕС».

«Совет запретил продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, номинированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России», − значится в документе.

Одновременно, в указанном формуляре подчеркивается, что позволительно личное использование банкнот евро в России лицам, прибывшим сюда, дипмиссиям, международным организациям с юридическим иммунитетом.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что санкции Европейского Союза против России окажут негативное воздействие на экономику стран-членов содружества вследствие инфляции и давления на цены в сфере энергетики.