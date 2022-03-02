МИД Украины: Киев готов к переговорам с Москвой без ультиматумов

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2 марта 2022, 15:46

Киев, МИД , Alexandr Yakovlev/ Russian Look

Если российская сторона не будет ставить ультиматумы и требования, то украинская делегация готова приступить к очередному этапу переговоров. Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Сейчас мы готовы к переговорам и дипломатии, но не готовы к принятию каких-либо российских ультиматумов… Когда пройдут очередные переговоры, на данный момент неизвестно», − цитирует слова министра РИА Новости.

Также сегодня в Кремле заявили о намерении ждать приезда делегации Украины вечером 2 марта.

Власти Турции предложили свое посредничество в переговорном процессе. Анкара отметила, что российская и украинская делегации могут провести встречу в Стамбуле.

Впервые представители Москвы и Киева встретились 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Они продлились около пяти часов, но завершились в открытом формате, хотя и с несколькими точками осторожного прогноза.