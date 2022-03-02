Зеленский: люди, стоящие за нанесением ударов по Киеву, хотят «стереть» историю Украины

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2 марта 2022, 12:54

Владимир Зеленский, фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к народу заявил, что люди, наносящие удары по Киеву, не знают историю или у них приказ: «стереть» страну и ее жителей.

В своей речи Зеленский говорил о снаряде, который накануне упал в районе Бабьего Яра, где во время Второй Мировой войны и в период оккупации Украины немцы расстреливали мирное население.

«Какой смысл говорить «никогда снова» в течение 80 лет, если мир молчит, когда бомба падает на то же место Бабьего Яра?» - подчеркнул президент.

По его словам, люди, которые стоят за нанесением этого удара, «ничего не знают про историю Украины или у них есть приказ: стереть нашу историю, стареть нашу страну, стереть нас всех».

Напомним, что в Министерстве обороны России неоднократно говорили, что Вооруженные силы страны наносят удары только по объектам военной инфраструктуры Украины, гражданскому населению ничто не угрожает.

1 марта генерал-майор Игорь Конашенков предупредил жителей Киева о намерении российских военных уничтожить технологические объекты СБУ и 72-го главного центра ПСО. Он попросил людей, которые работают или живут рядом, покинуть помещения.