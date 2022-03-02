Представитель Минобороны РФ Конашенков: ВС страны ударили по объектам СБУ, откуда проводились информатаки

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2 марта 2022, 10:55 Источник: РИА Новости

Игорь Конашенков, фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы страны нанесли высокоточный удар по объектам Службы безопасности Украины и 72-го главного центра психологических операций в Киеве.

«В целях пресечения информационных атак против России по технологическим объектам Службы безопасности Украины и 72-го главного центра психологических операций нанесен удар высокоточным оружием в городе Киев»,- пояснил он.

Конашенков добавил, что из строя выведена аппаратная вещания телевышки. По его словам, разрушений жилых домов не допущено.

Напомним, что 1 марта Минобороны РФ предупредило мирное население Киева о намерении уничтожить технологические объекты СБУ и 72-го главного центра ПСО. Конашенков попросил людей, которые работают или живут рядом, покинуть помещения.