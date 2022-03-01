ВС РФ предупредили, что уничтожат технологические объекты СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве высокоточными боеприпасами

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1 марта 2022, 17:57

Фото: Соцсети

По официальной информации Минобороны РФ войска ЛНР при огневой поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации продвинулась с начала проведения операции на глубину до 61 километра и блокировали населенный пункт Сватово. А это означает, что они находятся всего в 25 км от бывшей административной, ныне государственной границы Луганской республики. Сегодня милиция ЛНР освободила населенные пункты Новоборовое, Барыкино, Климовка, Булгаковка, Голубовка. Войска Донецкой Народной Республики вышли на бывшую административную границу Донецкой области и блокировали подход к Азовскому морю для ВСУ. ВС РФ намерены уничтожить технологические объекты СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве высокоточными боеприпасами. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В ходе успешного продвижения вперёд на глубину до 19 км силы ДНР освободили населенные пункты Ивановка, Талаковка, Стародубовка, Берестово, Белоцерковка.

Конашенков уточнил: «1 марта Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Поражены два аэродрома и три радиолокационных поста ПВО. Удары исключали поражение гражданской инфраструктуры и жилых домов. Всего Вооружёнными Силами Российской Федерации поражены 1325 объектов военной инфраструктуры Украины.

Из них: 43 пункта управления и узла связи украинских вооруженных сил. Уничтожено 395 танков и других боевых бронированных машин, 59 реактивных систем залпового огня, 179 орудий полевой артиллерии и минометов, 286 единиц специальной военной автомобильной техники».

Кроме того, Минобороны РФ сообщило, что в целях пресечения информационных атак против России, по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве, будут нанесены удары высокоточным оружием. Гражданам проживающим по соседству с ретрансляционными узлами предложено покинуть свои дома.