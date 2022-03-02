Reuters: Airbus приостановил поставку запчастей российским самолётам

Авиастроительный концерн Airbus принял решение приостановить деятельность инженерной площадки в РФ, а также поставку запчастей для российских самолётов в связи со спецоперацией на Украине.
Airbus прекращает оказывать услуги поддержки российских авиакомпаний.
Напомним, что страны Европейского союза полностью закрыли воздушное пространство для российских самолётов и запретили поставки зарубежных авиалайнеров и запчастей к ним.
По данным Росавиации, у российских авиакомпаний более 300 самолетов Airbus (66 - S7, 118 - Аэрофлот и большая часть - «Уральские авиалинии»).
28 марта все поставки самолетов и лизинговые контракты должны быть прекращены.