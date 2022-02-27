«Аэрофлот» временно приостановил полеты из Москвы и Санкт-Петербурга в ряд европейских городов

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27 февраля 2022, 10:39 Источник: АГН "Москва"

самолет, фото: pexels.com

Авиакомпания «Аэрофлот» временно приостанавливает полеты из Москвы и Санкт-Петербурга в ряд европейских городов в связи с закрытием воздушного пространства. Соответствующее решение уже приняли Болгария, Великобритания, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словения, Чехия и Эстония.

««Аэрофлот» отменяет рейсы и приостанавливает полеты из Москвы и Санкт-Петербурга (в том числе рейсы, которые выполняются авиакомпанией «Россия») по следующим направлениям: Любляна (Словения) - до 26 марта, София (Болгария) - до 24 мая, Бухарест (Румыния) - до 26 марта, Рига (Латвия) - до 26 марта, Прага (Чехия) - до 26 марта, Варшава (Польша) - до 25 мая, Лондон (Великобритания) - до 23 мая, Дублин (Ирландия) - до 23 мая, Кишинев (Молдова) - до 4 марта»,- пояснили в организации.

В авиакомпании уточнили, что пассажирам «Аэрофлота», у которых есть оформленная перевозка в/из/через вышеуказанные пункты, предлагается на выбор вынужденный возврат денежных средств изменение даты перевозки на последующий период; замена пунктов на альтернативные европейские аэропорты из действующего расписания.

Ранее сообщалось, что страны Европейского союза намерены закрыть свое воздушное пространство для российских авиакомпаний.