ARD: страны ЕС закроют воздушное пространство для российских самолетов

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27 февраля 2022, 08:42 Источник: ARD

самолет, фото: pexels.com

СМИ со ссылкой на источники сообщили, что страны Европейского союза намерены закрыть свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Вслед за Украиной такое решение уже приняли Болгария, Великобритания, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словения, Чехия и Эстония.

Собеседник не уточнил, когда решение Евросоюза вступит в силу.

Ранее сообщалось, что 24 февраля Швеция и Финляндия закрыли свои воздушные пространства для самолета специального летного отряда «Россия», на борту которого находилась официальная делегация Государственной Думы во главе с председателем Вячеславом Володиным. С 23 по 24 февраля российская делегация с официальным визитом находилась на Кубе и в Никарагуа.