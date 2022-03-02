Reuters: американская ядерная отрасль просит исключить российский уран из-под возможных санкций

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2 марта 2022, 09:59

флаг США, фото: pexels.com

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что американская ядерная отрасль просит президента США Джо Байдена не вводить санкции против поставок урана из России на фоне напряженной ситуации вокруг Украины.

Один из собеседников пояснил, что отрасль ядерной энергетики США зависима от дешевого российского урана.

По данным агентства «Reuters», электроэнергетические компании ядерной отрасли, включая Duke Energy Corp и Exelon Corp, предпринимают усилия по лоббированию, чтобы уран не попал под возможные будущие санкции.

Напомним, что Запад ввел жёсткие санкции против российских юридических и физических лиц. Так, США ввели ограничения против ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка и других финансовых организаций. Кроме того, Вашингтон закрыл воздушное пространство для российских авиакомпаний.