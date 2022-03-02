American Express прекратила сотрудничество с попавшими под санкции российскими банками

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2 марта 2022, 07:54 Источник: РИА Новости

фото: Thiago Prudencio/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Американская финансовая компания American Express прекращает сотрудничество с попавшими под санкции российскими банками в связи со специальной военной операцией РФ на Украине.

В компании отметили, что с самого начала этого кризиса действовали в соответствии с американскими и международными санкциями, вследствие чего прекратили отношения с банками-партнерами в России.

American Express продолжит соблюдать все соответствующие законы по мере развития ситуации.

Напомним, что западные страны ввели санкции против российских банков, среди них ВТБ, Совкомбанк, банк «Открытие», Новикомбанк. В отношении Сбербанка введены ограничения по корреспондентским и платежным счетам.