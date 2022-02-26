НСПК: карты Visa и Mastercard, выпущенные попавшими под санкции банками, будут работать на территории России

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26 февраля 2022, 21:20 Источник: "Интерфакс"

Банковские карты, Aleksander Polyakov/globallook.com

Национальная система платежных карт (НСПК) разъяснила, как будут работать карты, выпущенные банками, попавшими под санкции Евросоюза и США.

Как сообщили в НСПК, картами Visa и Mastercard этих банков невозможно будет расплатиться за рубежом, а также станут недоступными операции с Apple Pay и Google Pay.

«Ожидаемо, что по картам международных платежных систем, выпущенным банками, попавшими под санкции (ВТБ, БМ-Банк, Саровбизнесбанк, Открытие, Совкомбанк, Новикомбанк, РГС Банк), будут недоступны операции с помощью Apple Pay, Google Pay. Но все операции по оплате покупок и услуг, в том числе в интернет-магазинах, доступны клиентам, как обычно, с помощью банковской карты - по контактной или бесконтактной технологии», - рассказали в НСПК.

В четверг США в связи с военной операцией России в Украине ввели блокирующие санкции против ВТБ, банка «Открытие», Совкомбанка и Новикомбанка. В отношении Сбербанка введены санкции по корреспондентским и платежным счетам.