Лукашенко заявил, что при необходимости в Белоруссии проведут мобилизацию за 2-3 дня

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1 марта 2022, 20:11 Источник: ТАСС

Александр Лукашенко, Alexei Nikolsky/globallook.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если понадобится мобилизация, в стране ее сумеют провести в течение 2-3 суток. Об этом он сказал на расширенном заседании Совета безопасности Белоруссии во вторник, сообщает агентство БелТА.

«Они [военные] готовы, все готовы. А, если нужна мобилизация, мы выверили все списки - в течение 2 - 3 суток мы отмобилизуем по полному военному времени все подразделения, которые нужно будет отмобилизовать»,- сказал Лукашенко.

При этом он в очередной раз подчеркнул, что ни одна часть Вооруженных Сил Белоруссии на данный момент не выводилась из мест постоянной дислокации.

Ранее сообщалось о заявлении Лукашенко о том, что средства ПВО республики приведены в готовность, чтобы не допустить «удара в спину» ВС России.