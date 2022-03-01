Лукашенко заявил, что средства ПВО Белоруссии приведены в готовность

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1 марта 2022, 12:09 Источник: ТАСС

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Alex Halada/APA Picturedesk

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности страны во вторник, 1 марта, заявил, что средства ПВО республики приведены в готовность, чтобы не допустить "удара в спину" ВС РФ.

Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусские военные не принимают участия в спецоперации на Украине и не собираются делать этого впредь. "Нет такой необходимости", – уточнил президент Белоруссии.

В настоящий момент, по словам политика, часть сил и средств армии республики находятся на южном направлении рядом с украинской границей. "Мы прикрываем своими силами государственную границу от Бреста до Мозыря для предотвращения проникновения в страну радикалов, оружия", – уточнил Лукашенко.