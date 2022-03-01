Москалькова попросила омбудсмена Украины Денисову принять меры по прекращению издевательств над российскими военнопленными

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1 марта 2022, 17:38 Источник: Telegram

Татьяна Москалькова, Federation Council of Russia/globallook.com

Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в Российской федерации, обратилась к своей украинской коллеге Людмиле Денисовой с просьбой предотвратить бесчеловечное отношение к российским военным, оказавшимся в плену. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

«По имеющейся информации, есть случаи жестокого и бесчеловечного отношения к российским военнослужащим, попавшим в плен на Украине. Обращаюсь к уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой - принять меры для скорейшего предотвращения пыток, истязаний, унижений и издевательств над нашими гражданами в плену», - написала Москалькова.

Ранее омбудсмен рассказала о травле, которой подвергаются граждане России за рубежом из-за начала военной спецоперации в Украине.