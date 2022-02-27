Омбудсмен Татьяна Москалькова: россияне за рубежом подвергаются травле со стороны местных жителей из-за происходящего в Украине

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27 февраля 2022, 17:04 Источник: Instagram

Татьяна Москалькова, Kremlin Pool/globallook.com

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем инстаграме написала о нападках, которым подвергаются сейчас в западных странах граждане России. Их обвиняют в происходящем в Украине только по тому, что они русские.

«Некоторые россияне, которые находятся за рубежом, столкнулись с травлей со стороны иностранных граждан. Люди, которые просто делают свою работу, пытаются в сложных условиях жить, содержать семью, подвергаются нападкам из-за своей национальности», - написала омбудсмен.

Она рассказала об истории российского дальнобойщика, который ехал из Германии в Бельгию. На парковке у него разбили все фары, а полицейские, приехавшие на вызов, не стали ничего предпринимать: «развели руками и уехали». По словам, омбудсмена, при ее содействии водителю была оказана помощь.

«В социальных сетях обозленные иностранцы оскорбляют школьников и студентов родом из России. Жители Европы и США винят их в происходящем в Украине только за то, что они русские», - добавила Москалькова.