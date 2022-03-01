Минобороны РФ: подразделениям ВСУ полностью блокированы выходы к Азовскому морю, армии ДНР и России соединились

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1 марта 2022, 15:57

Войска Z-группы, MOD Russia/ Globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации сообщает о выходе передовых отрядов армии ДНР на границы Донецкой области и соединение с российскими частями, которые полностью блокировали азовское побережье для подразделений ВСУ.

Обе армии соединили силы и готовятся к дальнейшему продвижению по зачистке Донбасса от украинских вооруженных формирований.

Также ведомство сообщает о том, что ВС России сегодня нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Благодаря использованию современного вооружения, были, по данным ведомства, «поражены два аэродрома и три радиолокационных поста ПВО, удары исключали поражение гражданской инфраструктуры и жилых домов».

Всего на данный момент армия России поразила 1325 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 43 пункта управления и узла связи. Силами российских военных уничтожены 395 танков и других боевых бронемашин, 59 реактивных систем залпового огня, 179 орудий полевой артиллерии и минометов.

Ранее сегодня стало известно, что войска Донецкой Народной Республики продолжают продвигаться на донецком направлении и кольцом окружают формирования украинских сил. Об этом рассказал ветеран батальона «Восток», общественный деятель ДНР Александр Семенов прогнозирует массовую сдачу в плен солдат ВСУ, «как это было в свое время под Сталинградом».