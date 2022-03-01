Раненая при обстреле ВСУ жительница ДНР умерла

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1 марта 2022, 14:34

Свеча памяти, Zamir Usmanov/ Global Look Press

Получившая тяжелые ранения при обстреле со стороны позиций украинских военных жительница поселка Ясное в ДНР скончалась. Такую информацию сообщили во вторник, 1 марта, представители республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«По уточнённой информации, женщина, пострадавшая в результате обстрела со стороны ВФУ н.п. Ясное, скончалась», — приводит РТ сообщение республиканских военных.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские вооруженные формирования продолжают бессмысленный обстрел Донбасса «с большим остервенением».

Ранее сегодня военнослужащие Народной милиции ДНР сообщили о захвате украинскими экстремистами, входящими в ряды ВСУ и находящимися в Краматорске, примерно 20 автомашин Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.