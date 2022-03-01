НМ ДНР: радикалы в рядах ВСУ захватили в Краматорске машины СММ ОБСЕ

Военнослужащие Народной милиции ДНР сделали во вторник, 1 марта, заявление о захвате украинскими экстремистами, входящими в ряды ВСУ и находящимися в Краматорске примерно 20 автомашин Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
«По оперативной информации, украинские националистические формирования, воспользовавшись складывающейся обстановкой в Краматорске, захватили порядка 20 автомобилей СММ ОБСЕ. Судьба сотрудников миссии остаётся неизвестной», − значится в сегодняшнем сообщении ведомства в Telegram.
Республиканские военные убеждены, что украинская сторона использует транспорт с маркировкой СММ ОБСЕ для проведения провокаций против международных наблюдателей, чтобы после обвинить ДНР в неких «преступлениях против мира».
Напомним, во вторник, 1 марта, представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) сообщило, что все 43 автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидают территорию республики.