НМ ДНР: радикалы в рядах ВСУ захватили в Краматорске машины СММ ОБСЕ

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1 марта 2022, 12:06

Автомобиль ОБСЕ, Alexander Rekun/ Global Look Press

Военнослужащие Народной милиции ДНР сделали во вторник, 1 марта, заявление о захвате украинскими экстремистами, входящими в ряды ВСУ и находящимися в Краматорске примерно 20 автомашин Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«По оперативной информации, украинские националистические формирования, воспользовавшись складывающейся обстановкой в Краматорске, захватили порядка 20 автомобилей СММ ОБСЕ. Судьба сотрудников миссии остаётся неизвестной», − значится в сегодняшнем сообщении ведомства в Telegram.

Республиканские военные убеждены, что украинская сторона использует транспорт с маркировкой СММ ОБСЕ для проведения провокаций против международных наблюдателей, чтобы после обвинить ДНР в неких «преступлениях против мира».

Напомним, во вторник, 1 марта, представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) сообщило, что все 43 автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидают территорию республики.