Представитель ДНР сообщил об отъезде автомобилей СММ ОБСЕ из республики

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1 марта 2022, 10:24

Патруль ОБСЕ, Alexander Rekun/ Global Look Press

Во вторник, 1 марта, представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) сообщило, что все 43 автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидают территорию республики. Такую информацию сообщил РИА Новости республиканский представитель.

«Все 43 автомобиля СММ ОБСЕ выдвинулись из Донецка в сторону границы Российской Федерации», − цитирует слова собеседника агентство.

Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщало о мощном обстреле со стороны украинских позиций по прифронтовой Горловке, в сторону города было выпущено десять мин калибра 120 мм.

Напомним, 21 февраля Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид объявила о решении временно эвакуировать всех членов миссии с Украины в связи с ухудшением ситуации.