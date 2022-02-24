Генсек ОБСЕ решила временно эвакуировать всех членов миссии с Украины

Аргументы Недели → В мире 13+

24 февраля 2022, 21:59 Источник: РИА Новости

Хельга Шмид, фото: Florian Gaertner/PHOTOTHEK/Globallookpress.com

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид объявила о решении временно эвакуировать всех членов миссии с Украины в связи с ухудшением ситуации.

«В связи с продолжающимися боевыми действиями и ухудшением ситуации с безопасностью в Украине, по согласованию с Действующим председателем я приняла решение как можно скорее временно эвакуировать всех членов международной миссии из Украины»,- передаёт ее слова пресс-служба.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР. Президент отметил, что эти действия направлены на «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Глава государства, говоря о причине своих действий, заявил, что России не оставили выбора.