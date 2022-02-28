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Словакия с 28 февраля закрыла небо для российских самолетов

, 16:02 Источник: РИА "Новости"

Словакия с 28 февраля закрыла небо для российских самолетов
самолет, pixabay.com

Глава Минтранса Словакии Андрей Долежал заявил в рамках пресс-конференции, что с понедельника, 28 февраля, российским самолетам запрещено использование воздушного пространства республики.

Андрей Долежал уточнил, что в соответствии с постановлением Совета ЕС, с сегодняшнего дня запрещены прилеты, отлеты или пролеты через воздушное пространство Словакии всех воздушных судов, которые принадлежат, являются арендованными, эксплуатируемыми или иным образом контролируемыми гражданами Российской Федерации, а также всеми владельцами сертификатов эксплуатантов воздушных судов, выданных властями РФ.

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