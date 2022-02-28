Испанские министры предложили закрыть европейские порты для российских кораблей

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28 февраля 2022, 14:30 Источник: РИА Новости

Испания, фото: pexels.com

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес сообщил, что Мадрид предлагает странам-членам Европейского союза закрыть порты для российских кораблей в ответ на спецоперацию на Украине.

Альбарес отметил, что, кроме закрытия воздушного пространства Европы для российских самолётов, было предложено закрыть порты.

«В случае с портами и морями (вчера я от имени Испании предложил, и было много стран, которые меня поддержали, и надеюсь, что в ближайшие дни будет принята эта мера)»,- уточнил дипломат.

В свою очередь, министр транспорта Испании Ракель Санчес заявил, что страна хочет закрыть свои порты для всех российских судов.

«Мы предлагаем меры, начиная от запрета на заход судов в испанские порты и заканчивая снабжением»,- добавил он.

Ранее сообщалось, что Турция запретила проход российских и украинских военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.