Представитель Минобороны РФ Конашенков: ВС страны взяли под контроль Бердянск и Энергодар

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28 февраля 2022, 11:50 Источник: RT

Игорь Конашенков, фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что подразделения Вооружённых сил страны взяли под контроль города Бердянск и Энергодар.

«Вооружёнными силами России взяты под контроль города Бердянск, Энергодар»,- рассказал он.

Также Конашенков добавил, что российские военные взяли под контроль территорию вокруг Запорожской атомной электростанции. По его словам, сотрудники АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в штатном режиме. Генерал-майор уточнил, что радиоактивный фон в норме.

Ранее Конашенков заявил, что российская боевая авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины.