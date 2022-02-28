Официальный представитель Минобороны Конашенков: российская авиация завоевала господство в воздухе над всей Украиной

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28 февраля 2022, 10:28 Источник: РИА "Новости"

официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, Игорь Конашенков, Ministry of Defence of the Russian Federatio

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в понедельник, 28 февраля, заявил, что российская боевая авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины.

По словам Игоря Конашенкова, Воздушно-космические силы России за минувшие сутки смогли уничтожить восемь боевых машин "Бук М-1", станции наведения ЗРК С-300 и "Бук М-1".

Кроме того, российской стороной были ликвидированы три радиотехнические позиции со станциями П-14, четыре боевых самолета на земле, а также один в воздухе.